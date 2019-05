Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Neunjähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt; Südbrookmerland - Mann lebensgefährlich verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Neunjähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ein neun Jahre altes Kind ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Wiesmoor verletzt worden. Der neunjährige Junge überquerte mit seinem Fahrrad gegen 15:40 Uhr unmittelbar die Hauptstraße in Höhe eines Kaufhauses und achtete dabei offenbar nicht auf den Verkehr. Ein 43 Jahre alter Fahrer eines VW Golf aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont, der auf der Hauptstraße in Richtung Ortskern fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind. Der Junge wurde leicht verletzt.

Südbrookmerland - Mann lebensgefährlich verletzt

Ein 65 Jahre alter Mann aus Südbrookmerland ist am Mittwoch in Südbrookmerland von einem Traktor erfasst worden. Der Mann war mit einem Aufsitzmäher am Erlenweg am Seitenstreifen in Fahrtrichtung Ekelser Straße unterwegs. Gegen 15:40 Uhr überquerte er mit dem Mäher die Straße. Dabei übersah er offenbar einen herannahenden Traktor, den ein 69 Jahre alter Mann aus Südbrookmerland fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 65-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

