Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Wohnmobil beschädigt; Esens - Pedelec gestohlen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Wohnmobil beschädigt

Unbekannte haben sich zwischen Freitag und Dienstag Zutritt zu einer Lagerhalle in Wittmund verschafft. Sie versuchten ein Fahrrad zu entwenden und beschädigten ein Wohnmobil. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, 0 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr in einer Lagerhalle an der Bahnhofstraße. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 04462 9110.

Esens - Pedelec gestohlen

Ein anthrazitfarbenes Pedelec ist an der Molkereistraße in Esens gestohlen worden. Das Pedelec der Marke Fischer war am Dienstag zum Tatzeitpunkt zwischen 16 Uhr und 18 Uhr im Bereich eines Hauseingangs an der Molkereistraße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04971 92718110.

