POL-AUR: Aurich - Ohne Führerschein, Zulassung und Versicherungsschutz unterwegs

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ein 19-jähriger Auricher ist am Donnerstagabend im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Bereich der Straße Im Dorfe in Aurich von der Polizei kontrolliert worden. Die Beamten stellten fest, dass der 19-Jährige mit einem Auto unterwegs war, das weder über eine Zulassung noch über einen ausreichenden Versicherungsschutz verfügte. Der Auricher ist darüber hinaus nicht im Besitz eines Führerscheins. Die Beamten beschlagnahmten den Autoschlüssel und die Kennzeichen, die missbräuchlich an dem Fiat angebracht waren. Sie stellten außerdem ein Messer und einen Teleskopschlagstock sicher, welche in dem Auto aufgefunden wurden. Gegen den 19-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

