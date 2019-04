Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht in Tiefgarage; Aurich - Unfallflucht auf Bundesstraße; Ihlow - Unfallflucht auf Parkplatz

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht in Tiefgarage

Ein schwarzer Mercedes C220 ist am Montag zwischen 11 Uhr und 11:25 Uhr in der Tiefgarage eines Einkaufzentrums am Fischteichweg in Aurich beschädigt worden. Der Verursacher fuhr nach bisherigem Erkenntnisstand ein helles Auto und touchierte den Mercedes beim Rückwärtsausparken. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich auf der ersten Parkebene im Parkbereich M24. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Aurich - Unfallflucht auf Bundesstraße

Ein grauer VW Touareg ist bereits am Freitag gegen 12:55 Uhr an einem Verkehrsunfall auf der von-Jhering-Straße in Aurich beteiligt gewesen. Der Fahrer des VW Touareg fuhr auf der Bundesstraße in Richtung Leer, als ein neben ihm fahrender LKW auf seine Fahrspur geriet. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der VW-Fahrer nach bisherigem Erkenntnisstand nach links aus und streifte dabei den Außenspiegel eines entgegenkommenden Wagens. Der LKW-Fahrer und der Fahrer des möglicherweise beschädigten Autos, das in Richtung Emden unterwegs war, entfernten sich von der Unfallstelle und setzten ihre Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Ihlow - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein gelber Ford Focus wurde am Montag auf einem Parkplatz in Ihlow beschädigt. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte den Ford gegen 11:30 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz einer Arztpraxis im Kringsweg in Westerende-Kirchloog. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

