POL-AUR: Aurich - Autolack zerkratzt; Wiesmoor - Pflanzen am Straßenrand beschädigt; Südbrookmerland - E-Bike gestohlen; Südbrookmerland - Einbruch in Garage

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Autolack zerkratzt

Ein schwarzer BMW 118T wurde am Sonntag, zwischen 19 Uhr und 21:10 Uhr, im Hohen Weg in Kirchdorf beschädigt. Unbekannte zerkratzen den Lack und verursachten so einen Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Möglicherweise ist dieser mit einem spitzen Gegenstand verursacht worden. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Wiesmoor - Pflanzen am Straßenrand beschädigt

Ein unbekannter LKW-Fahrer beschädigte bereits am vergangenen Freitag, 26. März, zwei Pflanzen Am Kastanienpark in Wiesmoor. Im Bereich einer Rechtskurve kam der LKW-Fahrer vermutlich mit seinem Anhänger gegen 13:50 Uhr von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Thuja-Pflanzen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04944 9169 110.

Südbrookmerland - E-Bike gestohlen

Unbekannte haben in Südbrookmerland ein E-Bike gestohlen. Das graue Elektrofahrrad der Marke Böttcher wurde bereits am 25. März, zwischen 12:30 Uhr und 17 Uhr, entwendet. Zum Tatzeitpunkt war das E-Bike auf einem Privatgrundstück am Erdbeerweg in Victorbur unter einem Carport abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04942 1337.

Südbrookmerland - Einbruch in Garage

Unbekannte haben sich in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam Zutritt zu einer Garage in Südbrookmerland verschafft. Der Vorfall ereignete sich zwischen Montag, 22:30 Uhr, und Dienstag, 6:20 Uhr, am Roßkamp in Moordorf. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04942 1337.

