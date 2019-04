Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - 32-jähriger Wittmunder tödlich verunglückt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Ein 32-jähriger Mann aus Wittmund ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Carolinensieler Straße in Wittmund tödlich verunglückt. Wer den Wagen steuerte, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der 32-Jährige mit einem 19-jährigen Wittmunder in einem Seat auf der Carolinensieler Straße aus Carolinensiel kommend in Richtung Wittmund unterwegs. Gegen 21:25 Uhr kam der noch unbekannte Fahrer des Autos aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über den Wagen. Offenbar steuerte er dann nach links über die Fahrbahn und kam in einem angrenzenden Graben zum Stehen. Der 32-jährige Wittmunder verstarb noch an der Unfallstelle. Der 19-jährige Mitfahrer wurde leicht verletzt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Unfallort befanden sich die Beteiligten nicht mehr im Auto, sodass die Ermittlungen zur Bestimmung des Fahrers andauern. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.

