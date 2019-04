Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Sicher in die Zweiradsaison / Zwei Pedelec-Bikerinnen bei Unfällen schwer verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Sicher in die Zweiradsaison

Wiesmoor/Aurich. Die Polizei nimmt den Beginn der Sommerzeit zum Anlass, um zur damit eingeläuteten Fahrrad-, E-Bike- und Pedelec-Saison einige Sicherheitstipps zu geben. Denn Zweiradfahrer gehören zu den schwächeren Verkehrsteilnehmern. Am vergangenen Wochenende waren unter anderem zwei Frauen bei je einem Verkehrsunfall im Landkreis Aurich schwer verletzt worden. Beide waren mit einem Pedelec unterwegs.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 60 Jahre alte Frau am Sonntag gegen 12:45 Uhr mit einem Pedelec die Wittmunder Straße (Landesstraße 12) in Richtung Marcardsmoor entlang. Vor der Frau aus Großefehn radelte ein weiterer Pedelec-Fahrer, der im Baustellenbereich (Neubau der Reseda-Brücke) die Straße von rechts nach links überquerte. Ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, fuhr die Frau dem Mann hinterher. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Tiguan eines 58-Jährigen aus Wiesmoor. Die Frau wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Zwei Stunden später ereignete sich in Aurich-Haxtum gegen 14:30 Uhr ein weiterer Verkehrsunfall. Dabei war eine 64-Jährige ebenfalls mit einem Pedelec auf der Straße "Zum Haxtumerfeld" in Richtung Ortsausgang. Hinter der Brücke stützte die Auricherin aus bislang ungeklärter Ursache. Sie wurde trotz Helm schwer verletzt mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Um sich selbst zu schützen rät die Polizei:

- Die Verkehrssicherheit des Zweirads sollte regelmäßig überprüft werden. Besonders wichtig dabei: funktionieren Bremsen und Beleuchtung? - Halten Sie sich an Verkehrsregeln: Radwege benutzen und auf der richtigen Straßenseite fahren. - Fahren Sie umsichtig und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen Verkehrsteilnehmern. Vor allem die Geschwindigkeit herannahender E-Bikes und Pedelecs wird häufig unterschätzt. - Setzten Sie einen Helm auf - er verringert das Risiko schwerer Kopfverletzungen. Für S-Pedelec-Fahrer ist ein Helm Pflicht, allen anderen wird das Tragen dringend empfohlen. - Tragen Sie Kleidung, mit der Sie gut sichtbar sind, möglichst mit Reflektoren. - Unter Alkoholeinfluss sollten Sie kein Fahrrad, E-Bike oder Pedelec fahren - die Sturz- und Unfallgefahr wird dadurch deutlich erhöht.

