Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn - 28-Jährige in Graben gefahren

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Krummhörn - 28-Jährige in Graben gefahren

Eine 28-jährige Emderin ist am Sonntagmorgen mit ihrem Auto in einen Graben gefahren. Sie war auf der Emder Landstraße aus Pewsum kommend in Richtung Emden unterwegs. Mit ihrem Opel Astra geriet sie gegen 08:30 Uhr von der Straße ab und kam in einem angrenzenden Straßengraben auf dem Dach zum Stehen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Am Unfallort stellten die Polizeibeamten bei der Emderin einen Atemalkoholwert von 1,18 Promille fest. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Das Auto musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

