Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Samstag

Sonntag, 30./31.03.201

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am späten Samstagnachmittag kontrollierten Beamte der Auricher Polizei ein Kleinkraftrad im Ortsteil Egels. Der 17-jährige Jugendliche aus Aurich fuhr auf seinem als Mofa zugelassenen Zweirad, welches aufgrund technischer Veränderungen deutlich schneller fuhr. Es wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Fahren trotz bestehenden Fahrverbots

Gegen einen 23-jährigen Mann aus Südbrookmerland wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet, da er trotz auferlegten Fahrverbots mit seinem Pkw am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Dies stellten die Beamten bei einer entsprechenden Fahrzeugkontrolle in den frühen Sonntagmorgenstunden fest. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel einbehalten.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Zeugen beobachten Schlägerei Passanten beobachteten am Samstagnachmittag gegen 15:15 Uhr in der Großen Neustraße in Norden einen 43-jährigen Mann mit Norder Herkunft, der inzwischen in Meppen wohnt, wie dieser einem 46-jährigen Mann aus Norden einen Faustschlag ins Gesicht versetzt. Streitigkeiten sollen vorausgegangen sein. Die herbeigerufene Polizei stellte Alkoholeinfluss bei den Kontrahenten fest. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme gab der Tatverdächtige zudem falsche Personalien an. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Norden - Diebstahl eines Kennzeichens

Der Besitzer eines schwarzen VW Passat stellte seinen PKW am Freitagabend auf dem Parkplatz Schwanenteich an der Zuckerpolder Straße ab. Als der Norder sein Auto am Samstag wieder benutzen wollte, musste er feststellen, dass sein hinteres Kennzeichen, NOR-DN 540, fehlt. Er vermutet einen Diebstahl. Hinweise dazu nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Norden - Farbschmierereien

An einer Steingartenmauer eines Einfamilienhauses in der Straße Am Addinggaster Tief wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag durch Unbekannt die Zahlen 420 mit schwarzer Farbe aufgesprüht. Hinweise dazu nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Führerscheinklasse reicht nicht

Ein 24-jähriger Norder befährt am Samstagnachmittag mit einem Audi Q5 und Anhänger den Burggraben in Norden. Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle stellen die Beamten fest, dass das Gesamtgewicht des Gespannes eine andere Führerscheinklasse erfordert, als der Fahrer vorweisen kann. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.

Landkreis Wittmund

Verkehrsunfallgeschehen:

Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Drogen

Am Samstagnachmittag, wurde die Polizei gegen 16.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Ortschaft Carolinensiel gerufen. Auf der Wittmunder Straße hatte ein 37-jähriger Mann aus Juist offensichtlich bei dem Pkw seines Bekannten mit Automatikgetriebe, den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang verwechselt. Beim beabsichtigten Anfahren aus einer Parklücke, fuhr er folglich anstatt vorwärts, rückwärts und dort gegen den ordnungsgemäß hinter ihm geparkten Pkw eines anderen Verkehrsteilnehmers. Hierdurch entstand an beiden Fahrzeugen nicht unerheblicher Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Juister, auf Grund verschiedener Ausfallerscheinungen, ein Drogenvortest durchgeführt, welcher auf den Konsum von Cannabis hindeutete. Aufgrund dessen, wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, infolge Drogen, eingeleitet. Die Sicherstellung des Führerscheins war obligatorisch.

Verkehrsunfall nach Trunkenheitsfahrt durch 16-Jährigen

In der Nacht zu heute, kam es gegen 00.40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 15 in Wittmund/Möns. Ein 16-jähriger Leerhafer beabsichtigte mit seiner 15-jährigen Freundin eine kleine Ausfahrt mit dem PKW seines Großvaters zu unternehmen. Dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, schien ihn hierbei weniger zu interessieren. Hierzu machte sich das Pärchen wohl über Nebenstrecken auf den Weg in Richtung Wittmund. In einer Rechtskurve in der Ortschaft Möns, verlor der junge Mann dann die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet nach links von der Fahrbahn ab. Hier kam der Pkw im Straßengraben zum Stehen. Bei der anschließenden Aufnahme des Verkehrsunfalles stellten die Beamten dann sehr schnell die Alkoholisierung des Jugendlichen und das Fehlen der erforderlichen Fahrerlaubnis fest. Nach der anschließenden Blutentnahme, wurde er in die Obhut seiner Mutter übergeben. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt, seine Freundin blieb glücklicherweise unverletzt. Der nichtsahnende Großvater durfte sich im Anschluss um die Bergung seines Pkw kümmern. Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, infolge Alkohols und Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle



Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell