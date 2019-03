Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wirdum - Unfallflucht

Altkreis Norden (ots)

Beim Ein- oder Ausparken wurde in der Zeit von Donnerstag, 19:30 Uhr, bis Freitag, 6:30 Uhr, eine graue Mercedes C-Klasse beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Abgestellt war der Wagen auf dem Parkplatz eines Hotels in der Straße Am Alten Friedhof in Wirdum. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04931 9210 entgegen.

