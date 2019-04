Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Autolack zerkratzt; Aurich - Dachsparren entwendet; Ihlow - Sachbeschädigung auf Schulgelände; Aurich - Klein-LKW ohne Führerschein gefahren; Aurich - Motorradfahrer leicht verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Autolack zerkratzt

Ein brauner Opel Astra wurde zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 6:50 Uhr, in der Julianenburger Straße in Aurich beschädigt. Unbekannte zerkratzen den Lack und verursachten so einen Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Möglicherweise ist dieser im Vorbeigehen mit einem spitzen Gegenstand verursacht worden. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Aurich - Dachsparren entwendet

Unbekannte haben zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 7 Uhr, vier Holzsparren entwendet. Sie gehören zu einer Baustelle, die sich am Spekendorfer Kirchweg in Aurich-Middels befindet. Das Holz war für das Dach vorgesehen. Bereits vor einer Woche hatten Unbekannte dort Dämmmaterial gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Ihlow - Sachbeschädigung auf Schulgelände

Auf dem Gelände einer Schule in Ihlow, Am Grauen Stein, haben Unbekannte einen Schaden im unteren vierstelligen Bereich verursacht. Sie beschädigten zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 8 Uhr, ein Gerätehäuschen. Dach und Fenster wurden beeinträchtigt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04929 1310.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Klein-LKW ohne Führerschein gefahren

Bei einer Verkehrskontrolle stoppten am Montag gegen 8 Uhr Polizeibeamte den Fahrer eines VW Crafter in Aurich. Dieser hatte sich an der Dornumer Straße befunden. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass der 51-Jährige aus Großefehn nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Aurich - Motorradfahrer leicht verletzt

Ein Motorradfahrer aus Aurich ist bei einem Verkehrsunfall in Aurich leicht verletzt worden. Der 35-Jährige war am Sonntag mit seinem Motorrad auf der Leerer Landstraße in Richtung Aurich unterwegs. Ein LKW hatte zuvor aufgrund eines defekten Anhängers einen Teil seiner Ladung verloren und dadurch die Fahrbahn verschmutzt. Dabei handelte es sich um Flüssigsahne, die sich auf der Fahrbahn ausgebreitet hatte. Als der Motorradfahrer gegen 18:10 Uhr von der Leerer Landstraße nach rechts auf die Jadestraße abbiegen wollte, rutschte er auf der verschmutzten Fahrbahn aus und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt.

