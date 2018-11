POL-AUR: Aurich - Sachbeschädigungen im Stadtgebiet; Wiesmoor - Oldtimer-Moped gestohlen; Aurich - Geldbörse aus Kofferraum gestohlen

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Sachbeschädigungen im Stadtgebiet

Zu rund 30 Fällen von Sachbeschädigungen kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Beschädigt wurden in erster Linie die Scheiben von geparkten Fahrzeugen sowie Fensterscheiben von Gebäuden. Die Taten ereigneten sich von circa 20 Uhr bis in die Nacht hinein im gesamten Stadtgebiet. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Wiesmoor - Oldtimer-Moped gestohlen

Unbekannte haben in Wiesmoor einen Schuppen aufgebrochen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Donnerstag, 15 Uhr, bis Freitag, 16:20 Uhr, in der Wittmunder Straße im Ortsteil Marcardsmoor. Aus dem Schuppen wurde unter anderem ein Oldtimer-Moped "Victoria Vicky" gestohlen. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04465 290 entgegen.

Aurich - Geldbörse aus Kofferraum gestohlen

Unbekannte haben am Montag in Aurich eine Geldbörse aus einem Kofferraum gestohlen. Die Geldbörse lag gegen 17 Uhr für einen Moment unbeaufsichtigt im Kofferraum eines weißen Hyundai ix20. Ereignet hat sich der Vorfall auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Raiffeisenstraße. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

