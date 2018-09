POL-AUR: Aurich - Diebstähle aus Autos und Friseurgeschäft; Ostgroßefehn - Diebstahl einer Rüttelplatte; Südbrookmerland - Bargeld und Getränke gestohlen; Südbrookmerland - Handtasche aus Auto gestohlen

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstähle aus Autos und Friseurgeschäft

Die Polizei ermittelt in Tannenhausen. Am Wochenende hatten Unbekannte aus mehreren Autos Wertgegenstände gestohlen. Ereignet haben sich die Taten in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Betroffen waren Autos, die im Bramschenkamp, Dornumer Straße, Eckelkamp und Stürenburgweg parkten. In der Ol Streek drangen die Täter in eine unverschlossene Garage ein und stahlen aus einem Auto einen Camcorder. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass es weitere Geschädigte gibt. Zudem versuchten Unbekannte zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 10:50 Uhr, in ein Friseurgeschäft im Fröhlingsweg einzubrechen. Dort stahlen sie unter anderem eine Haarschneidemaschine. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Ostgroßefehn - Diebstahl einer Rüttelplatte

Zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 7:30 Uhr, stahlen Unbekannte von einer Baustelle in der Straße "Groot Deep" in Ostgroßefehn eine gelbe Rüttelplatte des Herstellers Wacker Neuson. Die entwendete Rüttelplatte war unter einer Baggerschaufel eingeklemmt und die Täter zogen die Rüttelplatte unter der Baggerschaufel hervor. Anschließend wurde die Rüttelplatte in oder auf ein Fahrzeug geladen. Zum Abtransport dürften die Täter ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger benutzt haben. Bei der Baumaschine handelte es sich um eine neuwertige Rüttelplatte mit einem Gewicht von mehr als 180 kg. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wiesmoor in Verbindung zu setzten, Telefon 04944 9169115.

Südbrookmerland - Bargeld und Getränke gestohlen

In Südbrookmerland haben Unbekannte aus zwei Autos Getränkeflaschen und Bargeld gestohlen. Der VW Polo und der blaue VW Touran waren in einer Einfahrt, Ekelser Straße, geparkt. Ereignet hat sich die Tat zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 7:30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - Handtasche aus Auto gestohlen

Unbekannte haben in Südbrookmerland aus einem Auto eine Handtasche entwendet. Das Auto war im Engerhafer Loog geparkt. Die Tatzeit liegt zwischen 18:30 Uhr und 18:45 Uhr am Donnerstag. Wenig später fand die Eigentümerin ihre Tasche unweit des Tatorts wieder - es fehlte jedoch das Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Antje Heilmann

Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell