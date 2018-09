POL-AUR: Norddeich - Suche nach Vermisster

Altkreis Norden (ots) - Norddeich - Suche nach Vermisster

In Norddeich hat die Polizei in der Nacht von Sonntag zu Montag nach einer Vermissten aus Nordrhein-Westfalen gesucht. Sie wurde am Montagmorgen wohlbehalten in ihrer Heimat gefunden.

Hinweise der Polizei in Nordrhein-Westfalen hatten zunächst ergeben, dass die 56 Jahre alte Frau sich möglicherweise in Norddeich aufhalten könnte. Gegen 23 Uhr wurde unter der Leitung der Polizei Norden am Sonntagabend mit einer umfangreichen Suche im Bereich des Hafens begonnen. Im Einsatz waren die Feuerwehr aus Norden und Emden, die Rettungshundestaffeln aus Aurich, Friesland und Wilhelmshaven. Gegen 4:30 Uhr war die Suche beendet. Die Frau wurde in ihrer Heimat in Nordrhein-Westfalen gefunden.

