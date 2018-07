POL-AUR: Hinte - Hecke brannte

Altkreis Norden (ots) - Sonstiges Geschehen

Hinte - Hecke brannte

In Hinte brannte am Freitag gegen 23:15 Uhr eine Thuja-Hecke auf einer Länge von ca. einem Meter im Ubbo-Jacobs-Ring in Hinte. Das Feuer wurde durch Anwohner gelöscht, die Nachlöscharbeiten übernahm die Feuerwehr Hinte. Es entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden erbeten unter Telefon 04931 7151.

