POL-AUR: Südbrookmerland - Brand eines Anbaus

Altkreis Aurich (ots) - Sonstiges Geschehen

Südbrookmerland - Brand eines Anbaus

In Südbrookmerland wurde die Polizei am Sonntag gegen 11:22 Uhr zu einem Einsatz in die Ukenastraße gerufen. Dort brannte ein offener Holzanbau. Das Wohnhaus wurde dabei leicht beschädigt. Entdeckt hatte die Flammen ein Nachbar. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Wiegboldsbur, Uthwerdum, Victorbur und Oldeborg. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt sie entgegen unter Telefon 04942 1337.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Antje Heilmann

Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell