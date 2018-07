POL-AUR: Aurich - Wechselseitige Körperverletzung; Großefehn - Fenster eingeworfen; Aurich - Auto zerkratzt- Zeugen gesucht

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Wechselseitige Körperverletzung

In der Auricher Innenstadt gerieten am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr zwei Männer in einer Wohnung in Streit. Dabei soll es um eine Frau gegangen sein. In dessen Verlauf schlug der 46-jährige Auricher auf den 31-Jährigen aus Aurich ein, woraufhin dieser einen Schlagstock ergriff und zurückschlug. Beide Personen wurden leicht verletzt.

Großefehn - Fenster eingeworfen

In Großefehn, Moorlager Weg, wurde am Sonntag zwischen 0:30 Uhr und 11 Uhr eine Fensterscheibe eingeschlagen. Diese gehört zu dem Gebäude, in dem das Museum Olreefhus seine Räumlichkeiten hat. Ersten Ermittlungen zufolge verwendeten die Unbekannten für ihre Tat einen Stein. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04943 3970.

Aurich - Auto zerkratzt- Zeugen gesucht

Unbekannte zerkratzen am Montag zwischen 10:15 Uhr und 10:25 Uhr einen schwarzen VW Passat. Dieser war auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes, Raiffeisenstraße in Aurich, abgestellt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter der Telefon 04941 606215 zu melden.

