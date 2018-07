POL-AUR: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizei Aurich/Wittmund: Aurich - Frau tot aufgefunden

Altkreis Aurich (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizei Aurich/Wittmund

Aurich - Frau tot aufgefunden

In Aurich wurde die Polizei am Montag gegen 10 Uhr zu einem Einsatz in eine Wohnung in die Pfalzdorfer Straße gerufen. Eine Frau (64) wurde in einer Wohnung tot aufgefunden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen Polizei und Staatsanwaltschaft Aurich von einem Tötungsdelikt aus. Als tatverdächtig gilt der 68-jährige Ehemann. Der mutmaßliche Täter wurde vorläufig festgenommen. Durch die Staatsanwaltschaft Aurich wurde eine Obduktion beantragt und durch das Amtsgericht Aurich angeordnet. Die Ermittlungen dauern an.

