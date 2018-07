POL-AUR: Wiesmoor - Radfahrerin leicht verletzt; Wiesmoor- Auto beim Ausparken beschädigt; Ostgroßefehn - Metallgeländer durch Sattelzug beschädigt

Altkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Radfahrerin leicht verletzt

In Wiesmoor fuhr am Sonntag eine 27 Jahre alte Wiesmoorerin mit dem Fahrrad die Mullberger Straße in Richtung Ortsmitte entlang. An der Kreuzung Amselweg überquert sie die Straße und übersah eine 57 Jahre alte Wiesmoorerin, die in einem VW Passat vorfahrtsberechtigt in Richtung Oldenburger Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die Radfahrerin leicht am Knie verletzt. Am Auto entsand Sachschaden.

Wiesmoor- Auto beim Ausparken beschädigt

Vor einer Bäckerei in Wiesmoor, Hauptstraße, wurde ein schwarzer Ford beschädigt. Er war auf dem Parkstreifen vor dem Geschäft abgestellt. Ersten Ermittlungen zufolge wurden die Schäden beim Ein- oder Ausparken eines anderen Autos. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wiesmoor zu melden, Telefon 04944 9169110.

Ostgroßefehn - Metallgeländer durch Sattelzug beschädigt

Der 59 Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges musste am Freitag gegen 13:30 Uhr einem im Einsatz befindlichen Rettungswagen in Ostgroßefehn, Kanalstraße Süd, Platz machen und wich dabei nach rechts aus. Hierbei prallte der Fahrer aus Polen mit dem Auflieger gegen ein Metallgeländer, welches sich am rechten Straßenrand befand. Der Mann setze seine Fahrt unmittelbar fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die Polizei Wiesmoor sucht zur weiteren Klärung des Sachverhalts weitere Zeugen unter Telefon 04944 9169110.

