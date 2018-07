POL-AUR: Esens - Dachantenne und Heckscheibenwischer an Auto beschädigt; Esens - Auto beschädigt; Friedeburg - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten; Wittmund - Zeugen gesucht

Aurich/Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Esens - Dachantenne und Heckscheibenwischer an Auto beschädigt

Unbekannte beschädigten in Esens zwischen Sonntag, 22:30 Uhr, und Sonntag, 10:10 Uhr, einen auf einer Grundstückseinfahrt im Nobiskruger Weg abgestellten blauen VW Polo. Dabei wurde die Dachantenne verbogen und der Heckscheibenwische des Autos abgebrochen. So entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04971 92718110

Esens - Auto beschädigt

In Esens haben Unbekannte einen grauen VW Tiguan beschädigt. Er war in der Norder Straße abgestellt. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 10:18 Uhr. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04971 92718110.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

In Upschört, Friedeburg, ereignete sich am Sonntagmittag gegen 12:30 Uhr im Kreuzungsbereich der L34/L12 ein Verkehrsunfall. Der 39-jährige Fahrer des Transporters übersah beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Volvo. Der Transporter wurde durch den Zusammenstoß auf die Seite geworfen. Sowohl der 39-jährige Wiesmoorer im Transporter, als auch der 57-jährige aus Wiefelstede im Volvo, wurden durch den Unfall leicht verletzt.

Wittmund - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen wegen des mutmaßlich rücksichtslosen Verhaltens eines Verkehrsteilnehmers. Laut Beobachtern soll ein Unbekannter in einem roten Opel am Sonntag gegen 15 Uhr auf der B210 zwischen Jever und Wittmund in Höhe Asel eine Autofahrerin im Citroen beim Überholen bedrängt haben, so dass sie fast von der Straße abgekommen war. Nach dem Überholvorgang soll der Unbekannte sich auch ähnlich gegenüber weiteren Verkehrsteilnehmer verhalten haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter Telefon 04462 9110 zu melden.

