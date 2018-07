POL-AUR: Großefehn - Auto entwendet; Großefehn - Filter und Pumpe entwendet; Aurich - Küche illegal im Wald entsorgt;

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Auto entwendet

In Großefehn haben Unbekannte einen silbernen Bently mit einem polnischen Kennzeichen entwendet. Dieser war auf einem Grundstück in der Kanalstraße Süd abgestellt. Ereignet hat sich die Tat zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04943 3970.

Großefehn - Filter und Pumpe entwendet

In Großefehn haben Unbekannte einen Wasserpartikelfilter und eine Gartenpumpe entwendet. Diese waren am Außenpool auf einem Grundstück in der Rindelmeerstraße installiert. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 0:30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04943 3970.

Aurich - Küche illegal im Wald entsorgt

In Aurich haben Unbekannte Teile einer Kücheneinrichtung samt Tiefkühltruhe in einem Waldstück, Eintrachtweg, illegal entsorgt. Der Sondermüll musste durch den zuständigen Bauhof aufgenommen und fachgerecht beseitigt werden. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 12 Uhr, und Mittwoch, 8:48 Uhr. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

