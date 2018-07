POL-AUR: Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen

Aurich/Wittmund (ots) - Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen

Es klingt nach Hilfe - ist aber Betrug. Die Polizei warnt vor so genanntem "Tech Support Scam". Dahinter verbergen sich Call-Center, die wahllos Telefonnummern anrufen und sich in der Regel als vermeintliche Microsoft Mitarbeiter ausgeben. In den vergangenen Wochen sind diese Anrufe vermehrt in den Landkreisen Aurich und Wittmund vorgekommen. So auch am Freitag in Friedeburg. Gegen 12 Uhr erhielt eine 39-Jährige einen Anruf. Eine Frauenstimme gab sich auf Englisch als Mitarbeiterin der Firma Microsoft aus. Sie fordert die 39-Jährige auf, sich an den PC zu setzen, damit sie ihr bei einem Problem helfen könnte, das die Firma Microsoft bei ihr festgestellt habe. Die Friedeburgerin reagierte richtig: Sie legte auf.

Nach Angaben einer Microsoft-Umfrage aus dem vergangenen Jahr erhielten weltweit etwa zwei Drittel der Befragten Anrufe innerhalb von zwölf Monaten. Mit dem vermeintlichen Angebot eines Supports (Hilfe) per Telefon oder E-Mail versuchen die Betrüger, mit einer zu installierenden Software oder per Fernwartung Zugriff auf den PC zu bekommen. Die Täter installieren dann Trojaner, mit denen sie Daten zum Beispiel fürs Onlinebanking abgreifen oder legen den Computer lahm, bis ein Lösegeld gezahlt wird. Häufig entstehen Schäden von mehreren Hundert Euro, bevor der Betrug aufgedeckt wird.

So erging es auch einem 55-Jährigen aus dem Altkreis Norden. Ihn rief am Montag ein Mann an, der sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgab, Deutsch sprach und ihm mittelte, sein Computer sei gehackt worden und werde für kriminelle Aktivitäten genutzt. Sie redeten über die Programme, die er verwendet, und schließlich erlaubte der Mann in den Glauben, der Anrufer würde ihm helfen, seinen PC zu sichern, den Zugriff per Fernwartung. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Hinter den Anrufen steckt nicht die Firma Microsoft, sondern in der Regel ein Call-Center, das im Ausland, häufig in Asien, seinen Sitz hat. Die Anrufer sind sowohl Männer als auch Frauen, sprechen meist Englisch, mit indischem Akzent, oder Deutsch. Behauptet wird zum Beispiel auch, dass der PC von einem Virus befallen sei oder ein Upgrade vorgenommen werden müsse, für das die Firma vollen Zugriff benötige. Das ist alles frei erfunden. Microsoft tätigt solche Anrufe nicht.

So schützen Sie sich vor den Betrügern:

- Erhalten Sie einen angeblichen Anruf eines Microsoft Mitarbeiters: legen Sie auf! Falls möglich, notieren Sie bitte die Rufnummer und teilen Sie uns diese mit.

- Lassen Sie sich auf keinen Fall darauf ein, Fremdsoftware zu installieren oder die Fernwartung auf das Endgerät freizugeben, auch wenn die Täter drohen, die Windows-Version zu löschen o.ä.

- Wer auf Drängen der Betrüger doch Software installiert hat, sollte das Gerät vom Netz nehmen, die installierte Software beseitigen (lassen) und alle Passwörter ändern - vor allem die Daten fürs Online-Banking, Online-Shops und den eigenen E-Mail-Account.

- Sprechen Sie im Falle, dass Sie Opfer eines solchen Betrugs geworden sind, Ihre Bank an, um einen finanziellen Schaden möglicherweise noch zu vermeiden.

- Melden Sie den Anruf auf jeden Fall der Polizei. Informieren Sie Familie, Freunde und Nachbarn und schützen sie sie so. Wer die Masche kennt, fällt nicht so leicht darauf rein.

