Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: "Tough like a cop meets Industrie und Handel" - Einladung für Medienschaffende

Osnabrück (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

am Samstag, 13. September 2025, findet ab 11:00 Uhr auf dem Gelände des Osnabrücker Sportclubs (Hiärm-Grupe-Straße 8) die Ausbildungsmesse "Tough like a cop meets Industrie und Handel" statt. Neben über 20 regionalen Unternehmen präsentiert auch die Polizeidirektion Osnabrück ein abwechslungsreiches Programm mit Vorführungen, Mitmachaktionen und Einblicken in den Polizeiberuf.

Für Medienvertreterinnen und Medienvertreter steht im Zeitraum von 11:00 bis 15:00 Uhr unsere Pressesprecherin Laura-Christin Brinkmann vor Ort als Ansprechpartnerin zur Verfügung.

Wir bitten um eine kurze Anmeldung vorab per E-Mail an pressestelle@pd-os.polizei.niedersachsen.de

