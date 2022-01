Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220127-2: Sechs Autos beschädigt

Frechen (ots)

Die Polizei registrierte hohe Sachschäden nach Rangierunfällen in einem Parkhaus.

Fünf geparkte Fahrzeuge plus sein eigenes sowie ein Stahlgitter soll ein Senior (82) nach dem Befahren eines Parkhauses in der "Alte Straße" in Frechen beschädigt haben. Er selbst ist bei den Unfällen glücklicherweise nur leicht verletzt worden.

Eine Unfallaufnahme mit eher außergewöhnlichem Hergang beschäftigte Polizisten am Mittwochnachmittag (26. Januar) um 16.45 Uhr in einem Parkhaus in der Frechener Innenstadt. Dort soll ein 82-Jähriger mit seinem Wagen nach dem Einfahren zunächst gegen ein abgestelltes Fahrzeug geprallt sein, bevor er beim Zurücksetzen wiederum in ein geparktes Auto stieß. Nach dem Einlegen des Vorwärtsganges soll sein Wagen so schnell beschleunigt haben, dass er zwei weitere Fahrzeuge touchierte. Letztlich soll ein Stahlgitter des Parkhauses die Weiterfahrt beendet und einen Wagen zum Stehen gebracht haben. Der 82-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die von einer Rettungswagenbesatzung versorgt wurden. Der Senior gab nach Belehrung einen technischen Defekt seines Fahrzeuges an. Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit ergaben sich nicht.

Die Beamten fertigten eine Verkehrsunfallanzeige und setzten die Halter der beschädigten Fahrzeuge in Kenntnis. Der 82-Jährige kam in die Obhut seiner Ehefrau. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell