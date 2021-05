Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210503-3: 29-Jähriger nach Verkehrsunfall schwerverletzt - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine aufmerksame Zeugin reagierte vorbildlich und rief den Notruf, nachdem sie den Unfall wahrgenommen hatte. Am Sonntagabend (2. Mai) ist ein alkoholisierter Mann (29) gegen 21 Uhr mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn im Stadtteil Liblar abgekommen und, nach derzeitigem Ermittlungsstand, gegen einen Baum an der Gemünder Straße geprallt. Dabei verletzte sich der 29-Jährige schwer. Eine aufmerksame Zeugin (25) hörte den Aufprall, schaute nach und verständigte die Rettungskräfte, als der schwerverletzte Fahrer aus dem beschädigten Peugeot-Transporter stieg und humpelnd den Unfallort verließ. Die eintreffenden Polizeibeamten fanden den Schwerverletzten an einem Kreisverkehr zwischen der Gemünder Straße und der Heinrich-Lübke-Straße. Da die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 29-Jährigen wahrnahmen, führten Sie vor Ort einen Atemalkoholvortest durch, der schließlich 2,12 Promille anzeigte. Die eintreffenden Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dort stellten Polizeibeamte am späteren Abend den Führerschein des 29-Jährigen sicher. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell