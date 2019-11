Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191125-1: Festnahmen nach Ladendiebstahl - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei der drei Täter konnten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Ein Ladendetektiv bemerkte am Samstag (23. November) um 14:30 Uhr drei Männer, die sich in einem Verbrauchermarkt in der Hauptstraße verschiedene Artikel in einen Rucksack steckten. An der Kasse sprach er das Trio an. Zwei Täter flüchteten, einer von ihnen (20) konnte nach kurzer Verfolgung festgehalten werden. Im Rucksack befanden sich Zubehörteile für Mobilfunkgeräte. Polizeibeamte nahmen die zwei Täter (16/20) vorläufig fest. Sie müssen sich in einem Strafverfahren wegen Ladendiebstahls verantworten. Die Ermittlungen zum dritten Täter dauern an. (bm)

