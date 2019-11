Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191104-3: Einbruch in Pfarrheim - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte haben in der Halloween-Nacht (31. Oktober) die Eingangstür aufgehebelt.

Die Tatzeit liegt zwischen 20:30 Uhr und 12:00 Uhr des 1. November (Freitag). Die Täter hebelten die Eingangstür des Pfarrheims an der Friedensstraße auf und gelangten so ins Innere. In den Räumlichkeiten hebelten sie weitere Schränke und Türen auf. Sie stahlen eine Stereoanlage. Ob sie weitere Gegenstände erbeuteten, wird derzeit ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Kriminalkommissariat 21 in Bergheim unter Telefon 02233 52-0 zu melden. (bb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell