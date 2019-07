POL-REK: 190715-3: Geld bei Trickdiebstahl gestohlen- Bergheim

Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

Eine unbekannte Frau hat am Freitag (12. Juli) um 11:45 Uhr Geld aus dem Portemonnaie einer 77-jährigen Frau gestohlen.

Die 77-Jährige aus Bergheim hob Geld aus einer Filiale der Sparkasse in der Bergheimer Innenstadt ab. Danach ging sie zu ihrem Auto, den sie in der Straße "Am Jobberath" abgestellt hatte. Als sie sich gerade in den Wagen setzte, machte eine junge Frau auf sich aufmerksam und hielt ihr einen Zettel vor. Sie gab darin an, für Blinde und Taubstumme zu sammeln.

Die 77-Jährige gab ihr bereitwillig einen kleinen Geldbetrag. Die junge Frau bedankte sich überschwänglich und beugte sich dazu in das Auto der Frau.

Kurz darauf bemerkte die Bergheimerin, dass aus dem Portemonnaie, welches sie auf dem Beifahrersitz abgelegt hatte, das Scheingeld fehlte. Die Frau war bereits in unbekannte Richtung weggegangen. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die die etwa 16 bis 19 Jahre alte Frau gesehen haben. Sie war von schlanker Statur und hatte dunkle Haare. Zur Tatzeit trug sie eine helle Hose und ein blau-weiß quer gestreiftes Oberteil.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 in Hürth unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. (wp)

