POL-REK: 171115-1: Aufmerksame Zeugen verhinderten Weiterfahrt- Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots) - In einem günstigen Moment zogen sie den Schlüssel im Auto eines betrunkenen Fahrers ab. Dieser hatte durch seine Fahrweise mehrfach Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Die Zeugen (32/35) fuhren gemeinsam am Dienstag (14. November) gegen 18.45 Uhr in ihrem Auto von der Autobahn 1 auf die Bundesstraße 59 nach Rommerskirchen. Ein 46-Jähriger überholte sie mit seinem Auto auf der teilweise zweispurigen Straße und scherte unmittelbar vor den Zeugen ein. Der 35-jährige Zeuge gab an, dass er sein Auto stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im weiteren Verlauf fuhr der 46-Jährige in Schlangenlinien und geriet in den Gegenverkehr, wobei es ebenfalls fast zu einem Zusammenstoß gekommen war. Die Zeugen fuhren weiter hinter dem Auto des 46-Jährigen her. Im Ortsteil Stommeln (Stommelner Straße/Hauptstraße) hielt der 46-Jährige an einer roten Ampel. Die Zeugen hielten hinter ihm, stiegen aus und gingen zu dem Auto des 46-Jährigen. Dort öffneten sie die Türen und zogen sofort den Fahrzeugschlüssel ab. Sie verständigten die Polizei. Die Polizisten stellten fest, dass der 46-Jährige beim Gehen stark schwankte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Die Polizisten nahmen ihn mit zu einer Wache. Ein Arzt entnahm ihm dort eine Blutprobe. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. (wp)

