3sat: Schönheit ist Thema in "Wissenschaft am Donnerstag"

Über Schönheit könne man nicht streiten, heißt es, sie sei subjektiv. Doch manche Schönheitsideale sind vielleicht in anderer Leute Augen nicht nur hässlich, sondern auch bedenklich. Die Dokumentation "Mensch, Hund!" am Donnerstag, 8. Dezember 2016, 20.15 Uhr, über den Rasse-Wahn und seine Folgen taucht in die komplexe Welt des deutschen Rassehundewesens ein und forscht nach den Konsequenzen eines Schönheitswahns, der die Gesundheit beliebter Arten bedroht.

Gert Scobel durchleuchtet mit seinen Gästen in der Gesprächssendung "scobel - Der Zauber der Schönheit" (Erstausstrahlung) im Anschluss an die Dokumentation, um 21.00 Uhr, den Schönheitskult des Menschen. Was ist "schön" überhaupt? Die Gesprächsrunde beschäftigen Fragen wie beispielsweise, ob sich Kriterien dafür definieren lassen, wer oder was schön ist und ob Schönheit darüber hinaus auch universell ist. Haben sich die Vorstellungen von Schönheit im Laufe der Geschichte tatsächlich verändert? Und wo stehen wir heute im Umgang damit?

