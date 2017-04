Mitteldeutsche Zeitung: zur Pisa-Studie

Halle (ots) - Die allermeisten Lehrer sind ehrlich darum bemüht, auf ihre Klassen einzugehen und fair mit ihren Schülern umzugehen. Aber erhalten sie ausreichend Unterstützung dabei? Nein. In deutschen Schulen braucht es mehr Raum für individuelle Förderung. Aber auch dafür, jenseits des Unterrichts an einem guten Lehrer-Schüler-Verhältnis zu arbeiten. Die Lehrer viele Stunden mit vielen Kindern in einen Klassenraum zu schicken, mag eine tragfähige Lösung für Finanzpolitiker sein. Für Schüler und Lehrer ist es kein guter Weg. Schule darf nicht nur ein Lernort, sondern muss auch ein Zuhause sein. Da liegt noch viel Arbeit vor Deutschland.

