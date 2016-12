Rheinische Post: NRW kaufte in den vergangenen 15 Monaten 201 Gutachten ein

Düsseldorf (ots) - Die NRW-Landesregierung hat in den vergangenen 15 Monaten 201 Gutachten bestellt. Dafür wurden bereits 11,8 Millionen Euro bezahlt, weitere rund 2,8 Millionen Euro stehen noch aus. Das geht aus der noch unveröffentlichten Antwort von NRW-Finanzminister Norbert Walter-Brojans (SPD) auf eine Anfrage des FDP-Vize im Landtag, Ralf Witzel, hervor, die der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe) vorliegt. Obwohl Rot-Grün 42 Gutachten mehr als im Vorjahreszeitraum vergeben hat, sind die Kosten rückläufig: 2015 fielen rund 16,5 Millionen Euro für Gutachten an. Im Berechnungszeitraum 2012 bis 2014, in dem 260 Gutachten in Auftrag gegeben wurden, fielen zusammen 17 Millionen Euro an Gutachterkosten an.

