Woche 43/16 Samstag, 22.10. Bitte Programmänderung beachten: 4.00 Gätjens großes Kino (ZDF 17.10.2016) 4.20 Das Russland-Haus -6.15 (The Russia House) Woche 45/16 Samstag, 05.11. Bitte Zeitkorrektur beachten: 21.50 Gätjens großes Kino 22.05 Nervenkitzel im Herbst Roter Drache (Red Dragon) 0.00 Nervenkitzel im Herbst Tödliche Nähe (Striking Distance) 1.35 Nervenkitzel im Herbst Mörderische Ferien (And Soon the Darkness) 3.00 Nervenkitzel im Herbst Tödliche Nähe (Striking Distance) (von 0.00 Uhr) 4.35 Der schnellste Weg zum Jenseits -6.15 (A Lovely Way to Die) Woche 46/16 Samstag, 12.11. Bitte Zeitkorrektur und Programmänderung beachten: 21.50 Gätjens großes Kino (vom 5.11.2016) 22.05 Nervenkitzel im Herbst Suspect Zero - Im Auge des Mörders (Suspect Zero) 23.35 Nervenkitzel im Herbst Der Zodiac-Killer (The Zodiac) 1.05 Nervenkitzel im Herbst Blue Steel 2.40 Nervenkitzel im Herbst Suspect Zero - Im Auge des Mörders (Suspect Zero) (von 22.05 Uhr) 4.10 Nervenkitzel im Herbst Das Zeichen des Mörders (Den utvalde / The Chosen One) (von 20.15 Uhr) 5.45 Der letzte Zeuge -6.25 Der Weg zur Hölle Dr. Robert Kolmaar Ulrich Mühe Joe Hoffer Jörg Gudzuhn Ulla Grünbein Renate Schroeter Anna Kolmaar Theresa Scholze Dr. Judith Sommer Gesine Cukrowski Fred Schröder Volker Ranisch Dr. Tanja Rose Claudia Messner Max Kolditz Markus Majowski Dr. Daniel Uberoi Michael Gwisdek Maila Reh Corinna Harfouch Jörg Imhof Martin Lüttge Herbert Ziskin Frank Behnke Walter Burow Dieter Montag Gerda Imhof Julia Grimpe Nele Imhof Sina Tkotsch und andere Musik: Günther Fischer Kamera: Frank Brühne Buch: Gregor Edelmann Regie: Bernhard Stephan Deutschland 1999 (Die Sendung "Die Rettungsflieger" um 5.40 Uhr entfällt.) Sonntag, 13.11. Bitte Zeitänderung beachten: 6.25 Terra X Kielings wilde Welt (3) Film von Iris Gesang und Andreas Kieling 7.10 Terra X Deutschland von oben 3 Stadt 7.50 Terra X Deutschland von oben 3 Land 8.35 Terra X Deutschland von oben 3 Fluss 9.20 Terra X Die Minen des Hephaistos Hightech in der Kupferzeit (vom 30.11.2009) 10.05 Terra X Code der Götter Botschaften aus der Eiszeit (vom 28.11.2010) 10.50 Terra X Abenteuer Sibirien Aufbruch der Glücksritter (vom 12.1.2013) 11.30 Terra X Abenteuer Sibirien Vorstoß ins Unbekannte (vom 12.1.2013) 12.15 Terra X Imperium - Der letzte Kampf der Ritter (vom 13.7.2011) 13.00 Terra X Imperium - Das Gold der Piraten (vom 20.7.2011) 13.45 Frauen, die Geschichte machten Kleopatra (vom 25.5.2014) (Weiterer Ablauf ab 14.25 Uhr wie vorgesehen.)

