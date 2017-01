POL-DN: Einbrecher in Birgel und Düren

Riegel vor! Jeder Hinweis zählt! Bild-Infos Download

Düren (ots) - Zwei unterschiedliche Objekte suchten Beamte der Spurensicherung am Dienstagabend auf. Während sie am ersten Tatort feststellten, dass es bei einem Einbruchsversuch geblieben war, lag beim zweiten Tatort ein vollendeter Einbruch vor.

Den Versuch hatten der oder die Diebe an einem freistehenden Einfamilienhaus im Daubenvaldersweg in Birgel gewagt. Zwischen 12:00 und 19:15 Uhr hebelten sie an einem Fenster. Letztlich gelang es ihnen aber nicht, über dieses das Gebäude zu betreten. Somit ließen sie unverrichteter Dinge von ihrem Vorhaben ab. Es entstand "lediglich" ein Sachschaden von ungefähr 2500 Euro. Anders gestaltete sich das Bild, das die Kriminalbeamten in der Dürener Paradiesstraße erwartete. Hier hatten Unbekannte zwischen 07:30 und 21:00 Uhr ein Fenster erfolgreich aufgehebelt. Anschließend durchsuchten sie die dahinter gelegenen Räume nach Wertgegenständen. Mit Bargeld und Schmuck entkamen sie schließlich unerkannt vom Tatort.

Unerkannt? Das ist hier die Frage: die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten. Bitte melden Sie sich umgehend über den Polizeiruf 110 und teilen Sie uns Ihre Hinweise mit! Vielleicht gelingt es, durch Ihr Indiz eine Straftat aufzuklären.

