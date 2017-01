POL-DN: Glätteunfälle auch im Kreis Düren

Kreis Düren (ots) - Die am Samstag auftretende Eisglätte verschonte auch nicht den Kreis Düren. Besonders betroffen waren offenbar Fußgänger, von denen sich etliche bei Stürzen verletzten.

Zwischen 16:40 Uhr und 18:15 Uhr registrierte die Polizei sechs Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Fahrzeugen, die unmittelbar auf Bodenglätte zurück zu führen waren. Einen Radfahrer in Jülich erwischte es besonders schwer; bei einem Sturz zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde.

Die anderen Unfälle verliefen vergleichsweise glimpflich und hatten nur Blechschäden zur Folge; die Gesamtschadenshöhe taxiert die Polizei vorläufig auf 6.000 Euro.

Einige wenige Fußgängerstürze wurden telefonisch auch der Polizei mitgeteilt. Allerdings dürften sich hier eine erhöhte Anzahl sturzbedingter Verletzungen vor allem im Zuständigkeitsbereich des Rettungsdienstes abgespielt haben. Es ist von einer hohen Dunkelziffer Sturzgeschädigter auszugehen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell