POL-H: Die Polizei sucht Zeugen! Davenstedt: Brand in Gartenlaube

Hannover (ots) - Am Mittwochnachmittag, 18.01.2017, ist eine Laube in der Kleingartenkolonie "An der Saline" (Davenstedter Straße) durch Flammen beschädigt worden. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Verursachung aus.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte ein 47-jähriger Besitzer einer Laube, gegen 15:20 Uhr, Qualm aus einer benachbarten Hütte in der Kolonie an der Davenstedter Straße festgestellt. Er alarmierte die Rettungskräfte, die den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen konnte. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.

Beamte des Zentralen Kriminaldienstes haben die Kleingartenkolonie heute aufgesucht und gehen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. An der Laube entstand ein geringer Schaden in Höhe von 2 500 Euro.

Nun suchen die Ermittler Zeugen, die zur besagten Zeit auffällige Personen in der Kolonie bemerkt haben. Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0511 109-5555 entgegen. /has, now

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell