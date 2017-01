POL-H: Zeugenaufruf! Bemerode: Versuchter Raub auf Pizzaboten - Duo flüchtet ohne Beute

Hannover (ots) - Zwei maskierte Täter haben am späten Sonntagabend (01.01.2016), gegen 23:50 Uhr, versucht, einen 23 Jahre alten Pizzaboten am Bindingweg zu berauben, sind jedoch ohne Beute geflüchtet.

Der 23-Jährige war als Auslieferungsfahrer eines Bringdienstes zum Bindingweg gefahren, um eine Pizza auszuliefern.

Nachdem der Besteller die Tür nicht geöffnet hatte, ging er zurück zu seinem Wagen. Als er bereits in seinem PKW saß, näherten sich die beiden Maskierten dem bereits verriegelten Auto.

Der Mann an der Fahrerseite klopfte an die Scheibe und forderte von dem 23-Jährigen Geld. Als dieser sein Telefon zur Hand nahm, entfernte sich das Duo in unbekannte Richtung, während das Opfer mit seinem Fahrzeug den Tatort ebenfalls verließ.

Beide Räuber sind zirka 1,80 Meter groß, schlank und waren dunkel gekleidet.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen./ schie, st

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell