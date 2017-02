POL-MFR: (187) Fahrraddieb lief vor Streifenwagen - Festnahme

Nürnberg (ots) - Heute Nacht (03.02.2017) flüchtete in der Nürnberger Innenstadt ein mutmaßlicher Fahrraddieb vor der Polizei. Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte konnten den 24-Jährigen jedoch nach kurzer Verfolgung festnehmen.

Ein Zeuge verständigte um kurz nach 02:00 Uhr die Polizei. In der Vorderen Sterngasse hatte er beobachtet, wie der Tatverdächtige offensichtlich versuchte, ein dort abgestelltes Fahrrad zu entwenden. Als die erste Streifenbesatzung in der Vorderen Sterngasse eintraf, flüchtete der mutmaßliche Fahrraddieb entlang der Frauentormauer in Richtung Klarissenplatz. Während seiner Flucht lief der alkoholisierte 24-Jährige unvermittelt vor einen der anfahrenden Streifenwagen und wurde von dem Einsatzfahrzeug erfasst. Die Beamten konnten den gestürzten Tatverdächtigen daraufhin festnehmen.

Der Festgenommene erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen, bedurfte jedoch keiner medizinischen Versorgung. An dem Streifenwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Den Tatvorwurf des versuchten Fahrraddiebstahls gestand der Tatverdächtige ein. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls eingeleitet.

Michael Konrad/gh

