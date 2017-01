POL-MFR: (18) Mutmaßlicher Serien-Brandstifter festgenommen

Fürth (ots) - Im Zeitraum von September 2015 bis September 2016 ereigneten sich mehrere Brandstiftungen an Gebäuden im Fürther Stadtgebiet. Der Fürther Kriminalpolizei gelang es nach umfangreichen Ermittlungen, einen Tatverdächtigen festzunehmen.

Wie im Jahr 2016 mit den Meldungen Nr. 8, 334, 335, 565, 1138 und 1750 berichtet, wurden im Fürther Stadtgebiet mehrere Gebäude überwiegend zur Nachtzeit vorsätzlich in Brand gesetzt. Hierbei handelte es sich um Anwesen in der Nürnberger Straße (01.09.2015), Marienstraße (03.01.2016), Theaterstraße (16.01.2016 und 22.03.2016), Waldstraße (16.02.2016), Carlo-Schmid-Straße (20.06.2016), Erlanger Straße (20.06.2016) und der Holzstraße (28.09.2016). Insgesamt wurde das Feuer im oben genannten Zeitraum an neun Gebäuden, darunter auch in Mehrfamilienhäusern gelegt.

Da sich die Masse der Brände zur Nachtzeit ereigneten, ist es lediglich glücklichen Umständen geschuldet, dass keine Personen schwerwiegend verletzt wurden. Eine Jugendliche erlitt bei einem Brand in der Waldstraße eine Rauchgasintoxikation. Durch die Brände entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von circa 600.000 Euro.

Nach umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen gelang es dem zuständigen Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei einen 20-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen. Weiterhin steht der Mann im Verdacht, ebenfalls mehrere Motorroller im Fürther Stadtgebiet angezündet und verschiedene Eigentums- und Körperverletzungsdelikte begangen zu haben. Der 20-jährige Fürther wird zur Prüfung der Haftfrage dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt.

Michael Petzold/gh

