POL-PPRP: 10-Jähriger durch Böller verletzt

Ludwigshafen (ots) - Wie gefährlich der unsachgemäße Umgang mit Feuerwerkskörpern sein kann, zeigt ein Fall, der sich am 29.12.2016 um 15:30 Uhr auf dem Vorplatz des Rathauscenters ereignete. Ein 10-jähriger Junge wurde von einem gleichaltrigen Freund mit einem Feuerwerkskörper beworfen. Dieser landete in der Kapuze seiner Jacke und explodierte. Das Kind erlitt Verbrennungen im Halsbereich und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

