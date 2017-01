POL-MFR: (51) Verhütung von Wohnungseinbrüchen - "Präventions-Bus" im Stadtgebiet unterwegs

Mittelfranken (ots) - Wie mit Meldung 1952 vom 31.10.2016 angekündigt, stehen die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in der Zeit von November 2016 bis Januar 2017 mit dem Präventions-Bus an wechselnden zentralen Örtlichkeiten in ganz Mittelfranken als Ansprechpartner der Bevölkerung zur Verfügung.

Ein breites Angebot an Ratschlägen zum Thema "Wie schütze ich mein Heim gegen Einbruch" und anderen Deliktsphänomenen bieten Beamte des Fachkommissariates für Kriminalpolizeiliche Prävention der Kripo Nürnberg und der Schutzpolizei bei ihrer Tour mit dem Präventions-Bus in Nürnberg im Zeitraum zwischen Dienstag, 17.01.2017, und Donnerstag, 19.01.2017, an folgenden Örtlichkeiten:

- Dienstag, 17.01.2017, zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr vor der ehemaligen Polizeiinspektion Nürnberg-Süd, Saarbrückener Str. 1

- Mittwoch, 18.01.2017, von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr vor dem Gemeinschaftshaus Langwasser, Glogauer Str. 50

- Donnerstag, 19.01.2017, von 10:00 Uhr bis 12.00 Uhr und zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr am Leipziger Platz

Die Beamten stehen Interessierten in den jeweiligen Zeiträumen gerne Rede und Antwort.

