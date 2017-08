POL-WL: Radfahrer im Gegenverkehr übersehen ++ Winsen - Böschungsbrand an Bahnstrecke ++ Winsen - Mit geklautem Fahrrad und Marihuana erwischt ++ Und weitere Meldungen

Stelle/Fliegenberg (ots) - Radfahrer im Gegenverkehr übersehen

Am Sonntag, gegen 13:00 Uhr, ereignete sich auf der K1, von Over in Fahrtrichtung Winsen, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 30-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Ein 67-jähriger Mann, der mit seinem Mercedes in Richtung Winsen unterwegs war, hatte einen anderen PKW überholt und hierbei übersehen, dass ihm der Radler entgegenkam. Der 30-Jährige machte mit seinem Fahrrad eine Vollbremsung, um nicht mit dem PKW zu kollidieren und stürzte hierdurch. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt zunächst fort. Ein Zeuge folgte ihm, so das die Polizei schließlich die Personalien feststellen konnte. Der verletzte Radfahrer kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Winsen - Böschungsbrand an Bahnstrecke

Rund 300 m² Grasboden einer Böschung am ehemaligen Verladebahnhof an der Straße Viefeldweg gerieten am Sonntagabend in Brand. Ein Zeuge bemerkte gegen kurz nach 19 Uhr die Flammen und alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand schnell löschen. Es kam wieder zu Personen-, noch zu Sachschaden.

Laut Zeugenaussagen hielten sich in der Vergangenheit des Öfteren Jugendliche auf der Fläche auf. Es ist nicht auszuschließen, dass der Grasboden durch zumindest fahrlässiges Handeln von noch unbekannten Personen in Brand geraten war.

Winsen - Mit geklautem Fahrrad und Marihuana erwischt

Am Sonntagabend, gegen 23 Uhr, meldete ein Zeuge einen mutmaßlichen Fahrraddiebstahl am Bahnhof in Winsen. Der Zeuge gab an, zwei männliche Jugendliche dabei beobachtet zu haben, wie sie ein Rad aus dem Unterstand gezogen hätten und sich damit in Richtung Innenstadt entfernt hätten. Kurz nach diesem Notruf konnte eine Streifenwagenbesatzung vier Jugendliche, die vor einem Gebüsch an der Hansestraße standen, feststellen. Als die Beamten die Gruppe überprüfen wollten, entdeckten sie in dem Gebüsch ein abgelegtes Fahrrad. Die drei männlichen Personen im Alter von 16 und zweimal 18 Jahren und eine Jugendliche im Alter von 14 Jahren gaben zunächst an, nichts mit dem Fahrrad zu tun zu haben. Im weiteren Verlauf räumte die 14-Jährige dann ein, das Fahrrad vor einer Flüchtlingsunterkunft an der Lüneburger Straße mitgenommen zu haben, um später damit nach Hause zu fahren.

Da die Jugendliche vor Ort angab, keinerlei Ausweispapiere bei sich zu haben, wurde sie von einer Beamtin durchsucht. Hierbei fand diese nicht nur die Papiere, sondern auch einen Beutel mit Resten von Marihuana. Die 14-Jährige gab dazu an, dass der Beutel nicht ihr gehöre. Gegen die Jugendliche wurden zwei Strafverfahren eingeleitet.

Die beiden 18-Jährigen wurden von dem Zeugen am Bahnhof wiedererkannt, sodass der Verdacht besteht, dass die beiden ein weiteres Fahrrad tatsächlich am Bahnhof aus dem Unterstand entnommen und andernorts abgestellt haben. Auch gegen sie wurde ein Verfahren eingeleitet. Die 14-jährige wurde von der Polizei an ihre Eltern übergeben. Die anderen Beteiligten wurden vor Ort entlassen.

Buchholz/Holm-Seppensen - Sachbeschädigungen - Polizei sucht Zeugen

Am 04.08., in der Zeit zwischen 03 und 04 Uhr, kam es in den Straßenzügen Jungfernstieg, Bahnhofsweg, Niedersachsenweg zu mehreren Sachbeschädigungen. So wurden zum Beispiel im Bereich des Bahnhofes mehrere Straßenlaternen, die Verglasung eines Wetterschutzhauses sowie die Bahnhofsuhr beschädigt.

Die Polizei in Buchholz sucht Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04181 2850.

Harmstorf - Zeugensuche nach Unfall

Am Freitag, gegen 15:30 Uhr, kam es auf der Seevestraße zu einem Unfall, bei dem zwei Pkw Volvo während eines Überholmanövers in Fahrtrichtung der Hauptstraße seitlich aneinander stießen. Der 34-jährige Überholer gab an, der Überholte habe ihn absichtlich nach links abgedrängt. Der 47-jährige überholte Fahrer dagegen meinte, er sei zu einem Ausweichmanöver nach rechts genötigt worden, nachdem der Überholer schon zuvor gefährlich "gedrängelt" habe. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt und es entstand vergleichsweise geringer Sachschaden von rund 500 Euro. Es wurden Strafverfahren gegen die Beteiligten wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Zeugen, die den Hergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell