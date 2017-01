BPOLI S: Schwarzfahrt endet im Gefängnis

Heilbronn (ots) - Am Samstagmorgen (28.01.2017) endete die Fahrt eines 39- jährigen Mannes mit einer Stadtbahn im Gefängnis. Der Mann war zwischen Schwaigern und Heilbronn unterwegs, als er durch den Prüfdienst einer Fahrscheinkontrolle unterzogen wurde. Da er keine Fahrkarte hatte und auch keine Ausweisdokumente vorweisen konnte, wurde bei Ankunft in Heilbronn die Bundespolizei hinzugezogen. Bei der Identitätsfeststellung stellte sich heraus, dass gegen den 39- Jährigen gleich zwei Haftbefehle vorlagen. Wegen gefährlicher Körperverletzung wurde er von der Staatsanwaltschaft Heilbronn mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht. Hierbei wurde er zu einer Freiheitstrafe von 10 Monaten verurteilt. Des Weiteren lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen versuchter Erpressung und Betruges gegen ihn vor. Der Mann wurde zur Verbüßung seiner 10- monatigen Freiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und wird heute hinsichtlich des Untersuchungshaftbefehls einem Haftrichter vorgeführt.

