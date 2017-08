POL-NI: Einbruch in Antiquitätengeschäft

Obernkirchen (ots) - (ma)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Obernkirchen auf der Langen Straße in ein Antiquitätengeschäft eingebrochen.

Der oder die Täter hebelten zur Langen Straße hin ein Holzfenster auf und drangen in das Ladeninnere ein.

Der derzeitige Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.100 Euro.

