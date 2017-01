POL-NOM: Versuchter Einbruch

Osterode (ots) - Osterode, Steile Mahnte, 06.01.17, 16.00 Uhr - 08.01.17, 17.00 Uhr

OSTERODE (US) Im Tatzeitraum v. 06.01.17, 16.00 Uhr - 08.01.17, 17.00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe in das Haus des Geschädigten zu gelangen, was mißlang. Das Objekt wurde von dem Täter nicht betreten, kein Diebesgut. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf 500,-- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

