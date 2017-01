POL-WL: Unter Drogeneinfluss gefahren ++ Jesteburg - Wohnhauseinbruch

Jesteburg (ots) - Unter Drogeneinfluss gefahren

Am Montag, gegen 22.15 Uhr, stoppten Beamte einen Audi A3, der auf der Schützenstraße unterwegs war. Mit dem 19-jährigen Fahrer machten die Polizisten einen Drogenvortest, der eine Cannabisbeeinflussung anzeigte. Daraufhin wurde der Fahranfänger mit zur Dienststelle genommen, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Jesteburg - Wohnhauseinbruch

Am Montag wurde der Polizei ein Wohnhauseinbruch in der Straße Kiefernbrink gemeldet. Dort hatten Diebe in der Zeit zwischen letztem Donnerstag und gestern ein Fenster an einem Einfamilienhaus aufgehebelt. Danach durchsuchten die Täter das gesamte Haus, bevor sie durch durch ein weiteres Fenster wieder ausstiegen. Ob die Diebe auch etwas entwenden konnten, ist unklar.

