POL-HI: Ursachenermittlung zur Gasexplosion in Fölziehausen

Hildesheim (ots) - Seit den Vormittagsstunden sind die Spezialisten des 1. Fachkommissariates des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Hildesheim zusammen mit einem Sachverständigen am Unglücksort dabei die Ursachen der Gasexplosion zu ergründen. Leider ist es auch nach dem Teilabriss und den Sicherungsmaßnahmen bisher unmöglich das Haus zu betreten. Nach derzeitigem Sachstand wird das Haus wohl vollständig abgerissen werden müssen. Die anstehenden Abrissarbeiten werden dann durch die Polizei und den Sachverständigen begleitet, damit entscheidende Spuren, die auf die Ursache hindeuten können, nicht unwiderbringlich verloren gehen. Es wird also noch einige Zeit dauern, bis die wirkliche Ursache für dieses Unglück ermittelt wurde. Soviel steht aber schon fest. Im Haus wurden mindestens ein Gasherd und eine Gastherme von den außen am Haus stehenden 2 Gasflaschen mit Gas versorgt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell