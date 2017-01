POL-DN: Zwei Einbrüche - zwei Mal Täter überrascht

Riegel vor - jeder Hinweis zählt! Bild-Infos Download

Jülich/Linnich (ots) - Bei zwei Einbrüchen am Dienstag wurden die Täter durch heimkehrende Bewohner überrascht. Sie konnten unerkannt fliehen.

Als gegen 19:25 Uhr eine Frau zu ihrem Haus in der Bretzelbäckerstraße in Jülich-Pattern zurückkehrte, konnte sie noch sehen, wie drei männliche Personen auf der Rückseite ihres Hauses durch den Garten liefen. Dort sprangen sie über einen Gartenzaun und entfernten sich Richtung Mösgesweg. Bei einer Nachschau musste sie feststellen, dass die Unbekannten ein Fenster aufgehebelt und im Inneren mehrere Räume durchsucht hatten. Mit einigen hochwertigen Schmuckstücken konnten sie entkommen.

Ähnlich erging es den Bewohnern eines Hauses im Lerchenweg in Linnich. Der Hausherr kam gegen 18:20 Uhr nach Hause. Er begab sich zunächst durch ein Tor in seinen Garten. Dabei sah er, dass zwei Fremde über sein Grundstück liefen. Die Männer entfernten sich in Richtung Bergstraße, wo der Geschädigte sie aus den Augen verlor. Am Haus war festzustellen, dass die Unbekannten ein Kellerfenster gewaltsam geöffnet hatten, nachdem sie an den zusätzlich gesicherten Fenstern im Erdgeschoss gescheitert waren. Im Inneren wurden verschiedene Räumlichkeiten durchwühlt. Mögliches Diebesgut konnte noch nicht näher benannt werden.

Während die Einbrecher in Jülich nicht näher beschrieben werden konnten, kann zu den Flüchtigen aus Linnich gesagt werden, dass beide Männer circa 165 bis 170 cm groß und mit schwarzen Mützen, schwarzen Daunenjacken und dunklen Hosen bekleidet waren. Nach Angaben des Geschädigten waren sie osteuropäischer Herkunft. In beiden Fällen blieben Fahndungsmaßnahmen der Polizei ohne Erfolg.

Hinweise auf die Flüchtigen oder zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell