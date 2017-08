POL-F: 170807 - 861 Frankfurt-Seckbach: Kennzeichendiebe festgenommen

Frankfurt (ots) - (as) Drei mutmaßliche Kennzeichendiebe konnte die Polizei dank aufmerksamer Zeugen am Wochenende in Seckbach festnehmen.

Am helllichten Sonntag gegen 13.45 Uhr machten sich die drei Männer an einem in der Wilhelmshöher Straße geparkten Pkw zu schaffen und demontierten beide Kennzeichen. Noch in Tatortnähe gelang aufgrund der guten Beschreibung die vorläufige Festnahme der aus Offenbach stammenden Männer. Neben den gestohlenen Kennzeichen fanden die Ermittler geringe Mengen Betäubungsmittel.

Alle drei sind hinreichend mit Eigentums- oder Betäubungsmitteldelikten bekannt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen sie wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell