POL-HA: Wohnungseinbrecher verscheucht

Hagen (ots) - Ein Anwohner der Rheinstraße wurde am frühen Dienstagmorgen durch ein raschelndes Geräusch wach und als er gegen 04.35 Uhr nach dem Rechten schaute, überraschte er einen Einbrecher. Der Unbekannte hatte sich an einem auf Kipp stehenden Fenster der Doppelhaushälfte zu schaffen gemacht und offensichtlich versucht, die Verriegelung zu öffnen. Dadurch wurde der Geschädigte wach und kurz bevor er das Licht einschaltete, konnte er noch schemenhaft eine Person weglaufen sehen. Die Kripo sicherte Spuren am Tatort, eine erste Fahndung verlief ohne Erfolg. Hinweise bitte an die 986 2066.

